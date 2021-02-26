Marcao Galatasaray'ın teklifini az buldu

Galatasaray, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek Marcao'ya yeni sözleşme teklifi yaptı. Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılıların ilk teklifini düşük buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray yönetimi kadrodaki en çok transfer teklifi alan isim olan Marcao'nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncunun gelmesi muhtemel teklifler karşısında kafasının karışmaması için bu karar alındı. Marcao'nun bedelsiz takımdan ayrılmasının önüne geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, Hali hazırda 850 bin euro'ya gelecek sezon ise 900 bin euro'ya oynayan Marcao'nun menajeriyle ilk temas kuruldu.

Yöneticiler, kendisiyle daha uzun yıllar çalışmayı düşündüklerini iletti. Yüzde 20 zam yapılarak sözleşmesinin 3 yıllık daha uzatılmasının düşünüldüğü de söylendi. Ancak Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon euro'nun çok düşük olduğunu, oyuncusu için düşündüğü rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1.75 milyon euro olduğunu bildirdi. Bu cevabın ardından Marcao'nun sözleşmesinin uzatılması konusu şimdilik beklemeye alındı. (Fotomaç)

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