17 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Güçlü fiziğinin sırrı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Diagne'yi gönderip yerine Mostafa Mohamed'i almıştı. Geldiği günden bu yana çıktığı maçlarda gol sevinci yaşamayı başaran golcü futbolcunun, güçlü fiziğinin sırrı da ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Güçlü fiziğinin sırrı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Geldiği günden bu yana golleriyle gündeme oturan son vuruş ustalığı kadar güçlü fiziğiyle de ön plana çıktı. Mısırlı futbolcunun gücünün sırrı da ortaya çıktı. Mohamed'in bireysel antrenörüyle çölde idman yaptığı belirlendi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Güçlü fiziğinin sırrı...

HER GÜN ÖZEL OLARAK ÇALIŞTI

'de yaptığı idmanların görüntüleri ortaya çıkan Mohamed sıkı bir çalışmayla, stoperleri sıkıntıya sokan gücüne kavuştu. Genç yıldızın her gün özel olarak çalıştığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gerçek! Güçlü fiziğinin sırrı...

GAMİL: G.SARAY ÇELİK ADAM ALDI

'in bireysel antrenörü , "Mohammed günde 3 saat çölde fizik ve kondisyon çalışmaları yapıyordu. adeta bir çelik adam aldı" ifadesini kullandı. ()

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