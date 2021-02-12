13 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkan YardımcısI Yusuf Günay'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! "Gerekirse UEFA'ya itiraz edeceğiz"

Günay'dan Oğulcan açıklaması! Gerekirse UEFA'ya gideriz
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

Başkan Yardımcısı , yeni sponsorluk için düzenlenen törende konuştu. konusunda verilen karara da değinen Günay, "Gerekirse UEFA'ya itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Başkan Yardımcısı , yeni sponsorluk için düzenlenen törende konuştu.

İşte Günay'ın o sözleri:

" kararı, ibretlik bir karar olduğunu şimdi anlatarak göstereceğiz. Rizespor ile sözleşmesi geçen sezon bitiyor, oyuncudan izin alınmadan sözleşmesi 1 sene uzatılıyor. Oğulcan da TFF'ye başvurup, karara itiraz ediyor.

TFF lisans belgelerini yanlış bir şekilde yürürlüğe sokuyor ve Oğulcan'ın direkt lisansını iptal ediyor. Rizespor'un hiç bonservis talebi yokken, talep dışı Rizespor'a bonservis kararı veriliyor.

Oğulcan kararı, hiç bir zaman verilmeyen bir karar. Öncesinde böyle bir karar hiç verilmemiş. UEFA; 'futbolcu kulübün kölesi değil' diyor. Bütün belgelerimizi tamamlıyoruz, bölge adliyesine başvuru yapacağız, gerekirse UEFA'ya itiraz edeceğiz.

TFF yetkilisi maçta yaklaşık 3 bin kişinin usulsüz bir şekilde stada alındığını söyledi.

Alınan seyirciler maskesiz ve kontrolsüz stada alınmıştır ve bu karar hak ve hukuktan yoksun bir karardır. Sağlık çalışanı adı altında stada militan yerleştirilmiştir.

'a verilen cezanın Türkiye'de örneği yok. Soyunma odasına kimse giremez, kimsenin giremediği bir yere TFF nasıl ceza veriyor."

Günay'dan Oğulcan açıklaması!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Falcao Kasımpaşa maçında kadroda olacak mı? Canlı yayında açıkladı! Falcao Kasımpaşa maçında kadroda olacak mı?
Terim Muslera'nın veliahtını buldu! Kale ona emanet edilecek Terim Muslera'nın veliahtını buldu! Kale ona emanet edilecek
Uluç Arda'nın cezasını yorumladı! Yerinde olsam tazminat davası açarım Uluç Arda'nın cezasını yorumladı! "Yerinde olsam tazminat davası açarım"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör