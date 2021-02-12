Galatasaray Başkan YardımcısI Yusuf Günay'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! "Gerekirse UEFA'ya itiraz edeceğiz"
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni sponsorluk için düzenlenen törende konuştu. Oğulcan Çağlayan konusunda verilen karara da değinen Günay, "Gerekirse UEFA'ya itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni sponsorluk için düzenlenen törende konuştu.
İşte Günay'ın o sözleri:
"Oğulcan Çağlayan kararı, ibretlik bir karar olduğunu şimdi anlatarak göstereceğiz. Rizespor ile sözleşmesi geçen sezon bitiyor, oyuncudan izin alınmadan sözleşmesi 1 sene uzatılıyor. Oğulcan da TFF'ye başvurup, karara itiraz ediyor.
TFF lisans belgelerini yanlış bir şekilde yürürlüğe sokuyor ve Oğulcan'ın direkt lisansını iptal ediyor. Rizespor'un hiç bonservis talebi yokken, talep dışı Rizespor'a bonservis kararı veriliyor.
Oğulcan kararı, hiç bir zaman verilmeyen bir karar. Öncesinde böyle bir karar hiç verilmemiş. UEFA; 'futbolcu kulübün kölesi değil' diyor. Bütün belgelerimizi tamamlıyoruz, bölge adliyesine başvuru yapacağız, gerekirse UEFA'ya itiraz edeceğiz.
TFF yetkilisi maçta yaklaşık 3 bin kişinin usulsüz bir şekilde stada alındığını söyledi.
Alınan seyirciler maskesiz ve kontrolsüz stada alınmıştır ve bu karar hak ve hukuktan yoksun bir karardır. Sağlık çalışanı adı altında stada militan yerleştirilmiştir.
Arda Turan'a verilen cezanın Türkiye'de örneği yok. Soyunma odasına kimse giremez, kimsenin giremediği bir yere TFF nasıl ceza veriyor."
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