Federasyon kararını verdi! Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değişti

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç saati Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından değiştirildi. Federasyon, ilgili maçın saatini 16.00 olarak güncelledi.

İlk olarak Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'tan Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatiyle ilgili açıklama gelmişti.

Konuyla ilgili federasyon son kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanması planlanan karşılaşmanın saat 16.00'ya alındığını duyurdu.

GALATASARAY BAŞVURDU, KASIMPAŞA DESTEKLEDİ

Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı kırmızılı kulüpten bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söylemişti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını belirten Saraç, "Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik" açıklamasını yaptı..

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