Galatasaray'da Emre Kılınç'tan ilginç istatistik! Kadıköy'de...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç, kariyerinde 4 kez Kadıköy deplasmanında çıktı ve hepsinde gol katkısı yaptı.

Galatasaray'ın hücumda en etkili ismi Emre Kılınç'tı. Mostafa'nın golünün asistini yapan genç futbolcu, yüzde 95'lik pas isabeti ile oynadı. 21 pasın 20'sini adrese teslim edip, 2'de 2 adam geçme performansı yakaladı. Emre ayrıca Süper Lig kariyerinde çıktığı dört F.Bahçe deplasmanında da gol katkısı yaptı.

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