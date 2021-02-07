07 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Kılınç'tan ilginç istatistik! Kadıköy'de...

Emre'den ilginç istatistik! Kadıköy'de...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında deplasmanda 'yi 1-0 mağlup etti ve Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılarda , kariyerinde 4 kez Kadıköy deplasmanında çıktı ve hepsinde gol katkısı yaptı.

'ın hücumda en etkili ismi 'tı. Mostafa'nın golünün asistini yapan genç futbolcu, yüzde 95'lik pas isabeti ile oynadı. 21 pasın 20'sini adrese teslim edip, 2'de 2 adam geçme performansı yakaladı. Emre ayrıca kariyerinde çıktığı dört F.Bahçe deplasmanında da gol katkısı yaptı.

Cimbom'un galibiyet coşkusu soyunma odasına taşındı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Serdar'ın Donk'a müdahalesi penaltı mı? Usta isimler yorumladı Serdar'ın Donk'a müdahalesi penaltı mı? Usta isimler yorumladı
Toroğlu'dan derbi yorumu! G.Saray'ın oyun şekli var F.Bahçe'nin yok Toroğlu'dan derbi yorumu! "G.Saray'ın oyun şekli var F.Bahçe'nin yok"
Derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırı! Derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör