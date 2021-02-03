Erman Toroğlu Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yorumladı! "Çift kaymaklı ekmek kadayıfı"

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Galatasaray ise evinde Başakşehir'i 3-0'la geçti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da, derbi öncesi iki takımı değerlendirdi. İşte o sözler...

enerbahçe yine aynı. Göze hoş gelmeyen bir futbol. Rakip Hatayspor, neredeyse sarı-lacivertlileri dut ağacı gibi silkti ama gol bulamadılar. Teknik Direktör Erol Bulut'a bakarsanız, "Bu tip maçları almak önemli, iyi oynamak önemli değil" diyor. Bu hiç de Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Çünkü Fenerbahçe taraftarı hep güzel hareketler görmek ister, ince işler görmek ister sahada. Hatayspor inanılmaz goller kaçırdı. Bir de kendi kalesine gol attı ve maçı kaybetti. Dün oynanan iki maçın hakemi de iyi değildi. Maç 0-0'ken Caner'in bir yan topta rakibine kale sahası üzerinde yaptığı hareket net penaltıydı. Bu pozisyonları gördükleri halde neden çalmıyorlar veya çalamıyorlar anlamak mümkün değildi.

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Akşamki maçta Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre daha derli toplu oynadı. Daha kontrollü hücumlar yaptı. Onyekuru'nun çabukluğu yine sahneye çıktı. Düşünün, Onyekuru aylardır top oynamayan bir oyuncu Türkiye'ye geliyor, iki maçı da kurtarıyor. Bu futbolumuzun ne halde olduğunu gösterir. Galatasaray'da Saracchi iyi futbol oynadı, Donk ve Marcao iyiydi. Marcao'nun rakibine yaptığı harekette hakemin verdiği penaltı bana ağır geldi. Bu elin, kolun surata yüze gelmesini hakemler daha dikkatli incelemeliler. Aynen ayağa basmalarda olduğu gibi. Nitekim ayağa basmalar konusunda UEFA açıklama yaptı. Bu penaltıyı veren hakem, maçın sonunda Galatasaray'ın lehine Onyekuru'nun kendini atmasıyla bir penaltı verdi evlere şenlik. Bu penaltıları veriyorsun, ceza alanı içinde Donk, Demba Ba'yı resmen iterek aşağı indirdi. Ama herhalde hakemin o sırada gözüne perde inmişti.

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Yani bakıyorum da bunlar acemilikten mi bu işi yapıyorlar, yoksa kafalarında bir şeytan mı var? Bana bu işler bir tuhaf gelmeye başladı. Onyekuru zaten Galatasaray ile bütünleşmiş bir oyuncu. Çok da faydalı. Arkadaşları da seviyorlar. Galatasaray da Onyekuru bir tarafta, Feghouli bir kanatta sahaya çıkarsa Galatasaray rakiplerine karşı daha etkili olur. Öyle gözüküyor. Fenerbahçe maçında sarılacivertlilere galibiyeti kazandıran adam tek başına kaleci Altay'dı. Hatay'a karşı neredeyse harikalar yarattı. Galatasaray'da da zaten Muslera'nın sahneye çıkması onlar için büyük avantaj. Kalecin iyiyse yolu yarılıyorsun. Bir de hakemler omuz verirse yeme de yanında yat. Çift kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Şampiyonluk potasından büyükler düşmez.

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