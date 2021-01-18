Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerden biri olan Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports, West Bromwich'in Ishak Belfodil için Hoffenheim ile anlaşamaması üzerine dikkatini Diagne'ye çevirdiğini duyurdu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

West Brom'un hocası Sam Allardyce, Ocak ayında şimdiye kadar çeşitli hedeflere ulaşma çabalarının engellendiğini açıkladı. İngiliz teknik adam, "Bu hafta en az bir veya iki yeni oyuncu almaya çalıştık ama bu girişimlerimiz meyve vermedi" dedi. Ayrıca, "Hala transfer edebileceğimiz oyuncular var. Oyuncu aramaya devam edeceğiz" dedi. Bu sözlerin ardından Sky Sports, Brom'un İshak Belfodil için Hoffenheim ile anlaşamayınca dikkatini Galatasaray'dan Mbaye Diagne'ye çevirdiğini yazdı.

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