18 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler duyurdu! Diagne Ada yolcusu

İngilizler duyurdu! Diagne Ada yolcusu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerden biri olan Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. , West Bromwich'in Ishak Belfodil için Hoffenheim ile anlaşamaması üzerine dikkatini Diagne'ye çevirdiğini duyurdu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

West Brom'un hocası , Ocak ayında şimdiye kadar çeşitli hedeflere ulaşma çabalarının engellendiğini açıkladı. İngiliz teknik adam, "Bu hafta en az bir veya iki yeni oyuncu almaya çalıştık ama bu girişimlerimiz meyve vermedi" dedi. Ayrıca, "Hala transfer edebileceğimiz oyuncular var. Oyuncu aramaya devam edeceğiz" dedi. Bu sözlerin ardından , Brom'un İshak Belfodil için Hoffenheim ile anlaşamayınca dikkatini Galatasaray'dan Mbaye Diagne'ye çevirdiğini yazdı.

(Fotomaç)

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