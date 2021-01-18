18 Ocak 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler duyurdu! Diagne Ada yolcusu
Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerden biri olan Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports, West Bromwich'in Ishak Belfodil için Hoffenheim ile anlaşamaması üzerine dikkatini Diagne'ye çevirdiğini duyurdu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
West Brom'un hocası Sam Allardyce, Ocak ayında şimdiye kadar çeşitli hedeflere ulaşma çabalarının engellendiğini açıkladı. İngiliz teknik adam, "Bu hafta en az bir veya iki yeni oyuncu almaya çalıştık ama bu girişimlerimiz meyve vermedi" dedi. Ayrıca, "Hala transfer edebileceğimiz oyuncular var. Oyuncu aramaya devam edeceğiz" dedi. Bu sözlerin ardından Sky Sports, Brom'un İshak Belfodil için Hoffenheim ile anlaşamayınca dikkatini Galatasaray'dan Mbaye Diagne'ye çevirdiğini yazdı.
(Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları