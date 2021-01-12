İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada transfer gündeminde yer aldığını ve sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini açıkladığı Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, tarafını seçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da İrfan Can Kahveci rüzgarı eserken milli futbolcu da sarı-kırmızılı takıma karşı boş olmadığını gösterdi.
Fatih Terim'in ismini açıklaması, özellikle Oğulcan ve Taylan'dan gelen mesajlar ve taraftarların olumlu yorumlarından çok etkilenen tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymeyi daha da çok istediği ifade edildi.
İrfan Can ayrıca Ankaragücü maçı sonrasında Galatasaray'a transferiyle ilgili de ilk kez konuştu ve kapılarını sonuna kadar açtı.
MENAJERİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Terim, "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz' dedi. "Türkiye senin ne söyleyeceğini merak ediyor" denmesi üzerine, "Şimdi olmaz abi. Sonra konuşuruz" diye yanıt verdi. Ancak "Fatih Terim çok değerli bir hocamız" diye eklemeyi de ihmal etmedi.
Ayrıca oyuncunun menajeri Batur Altıparmak da, "Başakşehir 10 milyon euro fiyat belirledi. Biz her kulübe aynı mesafedeyiz. Önce kulüpler anlaşacak, sonra biz masaya oturacağız" diye konuştu
ALTIPARMAK: ANLAŞMALARINI BEKLİYORUZ
Menajer Batur Altıparmak, yüksek bonservis bedeli nedeniyle İrfan Can'ın transferinde takas ihtimalinin gündeme geleceğini söyledi. Galatasaray'ın oyuncuyu çok istemesiyle ilgili ise, "Başakşehir, Galatasaray ile görüşmüş olabilir ama bize gelmediklerine göre henüz tam olarak anlaşmadı. Kulüpler anlaşırsa biz de görüşürüz" dedi.
SELÇUK İNAN'I GETİRMİŞLERDİ
İrfan Can'ın menajerliğini Fenerbahçeliliği ile bilinen iki menajer yapıyor. Bunlardan birisi Fenerbahçe Kongre Üyesi Batur Altıparmak, diğeri ise Ömer Koray Uzun... İkili Fenerbahçe'ye bu sezon Caner'i getirdi. Ayrıca Berke, Barış Alıcı ve Harun'un transferlerinde de katkı yaptı. Bu ikilinin Galatasaray'a getirdiği tek isimse Selçuk İnan...
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