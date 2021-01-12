12 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada transfer gündeminde yer aldığını ve sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini açıkladığı Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, tarafını seçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Galatasaray'da rüzgarı eserken milli futbolcu da sarı-kırmızılı takıma karşı boş olmadığını gösterdi.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...

'in ismini açıklaması, özellikle Oğulcan ve 'dan gelen mesajlar ve taraftarların olumlu yorumlarından çok etkilenen tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymeyi daha da çok istediği ifade edildi.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...

ayrıca maçı sonrasında Galatasaray'a transferiyle ilgili de ilk kez konuştu ve kapılarını sonuna kadar açtı.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...

MENAJERİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Terim, "'yi istiyoruz. 'ın da bizi istediğini biliyoruz' dedi. "Türkiye senin ne söyleyeceğini merak ediyor" denmesi üzerine, "Şimdi olmaz abi. Sonra konuşuruz" diye yanıt verdi. Ancak " çok değerli bir hocamız" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...

Ayrıca oyuncunun menajeri da, "Başakşehir 10 milyon euro fiyat belirledi. Biz her kulübe aynı mesafedeyiz. Önce kulüpler anlaşacak, sonra biz masaya oturacağız" diye konuştu

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...

ALTIPARMAK: ANLAŞMALARINI BEKLİYORUZ

Menajer , yüksek bonservis bedeli nedeniyle 'ın transferinde takas ihtimalinin gündeme geleceğini söyledi. Galatasaray'ın oyuncuyu çok istemesiyle ilgili ise, "Başakşehir, Galatasaray ile görüşmüş olabilir ama bize gelmediklerine göre henüz tam olarak anlaşmadı. Kulüpler anlaşırsa biz de görüşürüz" dedi.

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...

SELÇUK İNAN'I GETİRMİŞLERDİ

'ın menajerliğini Fenerbahçeliliği ile bilinen iki menajer yapıyor. Bunlardan birisi Üyesi , diğeri ise ... İkili 'ye bu sezon Caner'i getirdi. Ayrıca , ve 'un transferlerinde de katkı yaptı. Bu ikilinin Galatasaray'a getirdiği tek isimse ...

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