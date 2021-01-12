İrfan Can Kahveci kararını verdi! Galatasaray...

MENAJERİ DE AÇIKLAMA YAPTI



Terim, "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz' dedi. "Türkiye senin ne söyleyeceğini merak ediyor" denmesi üzerine, "Şimdi olmaz abi. Sonra konuşuruz" diye yanıt verdi. Ancak "Fatih Terim çok değerli bir hocamız" diye eklemeyi de ihmal etmedi.