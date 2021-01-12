12 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Aytaç Kara’da sona doğru

Aytaç Kara’da sona doğru
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

'ın her konuda anlaşma sağladığı ’nın, ile olan fesih görüşmelerinde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aytaç'ın alacağına karşılık bonservisini istiyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından , başarılı futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak, yıllık 5 milyon TL ücret alacak.
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