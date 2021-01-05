06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Levent Şahin'den Babel açıklaması! "Kadroda yoktu..."

Levent Şahin'den yıldız futbolcu için flaş açıklama! Kadroda yoktu ama...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 17. haftasında 'a konuk olan 'da yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Şahin," normalde kadroda yoktu, antrenman eksiği vardı. Kendisi gelip bugün takımla olmak istedi. Görev verilirse elinden geleni yapacaktır muhakkak." dedi.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:
En sıkışık olduğumuz 1 aylık sürece en sıkıntılı şekilde giriyoruz. Bugün sahada eksikleri hissetirmeyecek bir oyuncu grubu olacak. Aramıza dönecekleri beklerken eksilenler oldu. Bugün ne olursa olsun biz 'ız! Galatasaray için mücadele ediyoruz.
normalde kadroda yoktu, antrenman eksiği vardı. Kendisi gelip bugün takımla olmak istedi. Görev verilirse elinden geleni yapacaktır muhakkak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro... Costa'ya flaş teklif! 17 milyon euro...
Cimbom ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme Cimbom ilk imzayı attırıyor! 2.5 yıllık sözleşme
Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı! Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör