31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı! "İyi oyuncularla..."

Süper Lig ekiplerinde Fatih Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz'dan, flaş Galatasaray ve Zlatan Ibrahimovic itirafı geldi. İşte o sözler...

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı! İyi oyuncularla...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine kiralık olarak 'te devam eden ; Galatasaray ve Milli Takımı üzerine açıklamalarda bulundu.

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı! İyi oyuncularla...

, 'te oynamaya başlayarak yeniden saha içi ritmi kazandığını belirtti.

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı! İyi oyuncularla...

"MİLLİ FORMAYI HAK EDİYORUM"

hayali için konuşan İsveçli milli oyuncu; "Kulüp maçlarında sık oynamadığım için milli takıma saçilmemişim. Futbolda buna göre karar veriliyor ama ben katılmıyorum, Galatasaray'da çok iyi oyuncularla rekabet içindeydim. Halen milli takımın bir parçası olmam gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı! İyi oyuncularla...

Milli takımda uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptığı Ibrahimovic için de konuşan 31 yaşındaki oyuncu; "Zlatan dünyanın en büyük spor yıldızlarından birisidir.

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı! İyi oyuncularla...

Zlatan, milli takımda yabancı uyruklulara yer açılmasını eleştirdi ama bence yabancı uyruklulara da yer açılmalı. Tabii ki herkesin kendi fikrini ifade etme hakkı var." açıklamasında bulundu.

Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı! İyi oyuncularla...

'te kiralık olarak forma giyen , bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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