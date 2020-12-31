Jimmy Durmaz'dan Galatasaray itirafı! "İyi oyuncularla..."

"MİLLİ FORMAYI HAK EDİYORUM"

EURO 2020 hayali için konuşan İsveçli milli oyuncu; "Kulüp maçlarında sık oynamadığım için milli takıma saçilmemişim. Futbolda buna göre karar veriliyor ama ben katılmıyorum, Galatasaray'da çok iyi oyuncularla rekabet içindeydim. Halen milli takımın bir parçası olmam gerektiğini düşünüyorum." dedi.