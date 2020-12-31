31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da ara transfer dönemi politikası şekilleniyor

Galatasaray'ın transfer politikası şekilleniyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

'nin 5 Ocak'ta başlayacağını açıkladığı 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren 'da ara transfer döneminde düşünülen futbolcularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

anlaşması halen devam eden ve futbolcu satmadan alamayan sarı-kırmızılılar öncelikle satış listesini belirlemek için çalışıyor. Öte yandan, 5 Ocak 2021'de başlayacak ara transferde kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetiminin son günlerde adı kulüple anılan ve 'le sözleşmesini fesheden forvet için ısrarcı olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 'nın orta sahası için ise oyuncunun kulübüyle tamamıyla ilişiğinin kesilmesini bekliyor. Diğer taraftan, Galatasaray'da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü tarafından geri çağrılan , sarı-kırmızılı formayı tekrar giymek için menajeri aracılığıyla haber gönderdi. Ancak, Nijeryalı forvetin bonservisinin yüksek olması nedeniyle transferinin gerçekleşmesi şu aşamada zor görünüyor.

Sarı-kırmızılılarda iç transferde ise gözler konusunda yaşanacak gelişmelerde. Sezon başı sorunlu futbolcu haline gelen ve performansı yüzünden sürekli eleştirilen Faslı orta sahanın sezon sonu bitecek olan mukavelesini uzatmak istediğini bizzat kendisinin yönetime ve teknik ekibe bildirdiği, menajerinin de deneyimli oyuncunun kulüpte kalması için devrede olduğu belirtildi. Maaşında indirim yaparak yeni sözleşmeye imza atmak isteyen Belhanda'nın takımda kalması için teknik direktör 'in onay verdiği ve topu yönetime attığı gelen bilgiler arasında.

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