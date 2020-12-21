Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo yerine Nakamba...

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero Marvelous Nakamba için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da Fatih Terim'in kabulü...

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