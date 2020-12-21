21 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo yerine Nakamba...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Etebo'nun performansından memnun olmayan Galatasaray teknik heyeti yeni bir orta saha için girişimleri başlattı. Galatasaray Nakamba ile ilgileniyor...

Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo yerine Nakamba...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

'da en önemli gündem maddelerinden birisi de orta saha... geçen sezon sonundan bu yana 'regista' talebini dile getirirken deneyimli teknik adamın gözde ismi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo yerine Nakamba...

ETEBO GÖZDEN DÜŞTÜ
'da 'den kiralanan beklentilerin altında kaldı ve devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo yerine Nakamba...

Terim, sakatlığını atlatmasına karşın 'ya Hatay karşısında sadece 11 dakika şans verdi. maçında da ise hiç kullanmadı. Nijeryalı futbolcu oynadığı son 3 maçta sadece 42 dakika süre alabildi.

Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo yerine Nakamba...

MARVELOUS NAKAMBA KİRALANACAK!
Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom, 'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'nın peşine düştü. Terim, 'da oynarken de 25 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak İngiliz ekibi 12 milyon Euro sayınca görüşmeler kağıt üzerinde kalmıştı.

Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo yerine Nakamba...

şimdi kiralama formülünü devreye sormak isterken yüksek maliyeti nedeniyle 'nın Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Etebo yerine Nakamba...

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da 'in kabulü...

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