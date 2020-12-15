15 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Emre Akbaba Galatasaray olmazsa Avrupa'ya gidecek

Emre Akbaba Galatasaray olmazsa Avrupa'ya gidecek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

Galatasaray'da 1 milyon 750 bin euro'ya oynayan Emre Akbaba, pandemi nedeniyle 250 bin euro'luk indirime gitmişti. Daha fazla indirime sıcak bakmayan Emre Akbaba'nın beklediği teklifi alamaması halinde Avrupa'ya gitmek istediği öğrenildi.

Halı hazırda 1 milyon 750 bin euro'ya oynayan Emre Akbaba, pandemi nedeniyle 250 bin euro'luk indirime gitmişti. Maaşının 1.5 milyon euro'ya inmesine karşı çıkmayan başarılı oyuncunun şimdi gözü yeni sözleşmede... Daha fazla indirime sıcak bakmayan Emre Akbaba'nın beklediği teklifi alamaması halinde Avrupa'ya gitmek istediği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun, menajerinin bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtiliyor.
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