15 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Everton'dan Luyindama için milli şart!

Everton'dan Luyindama için milli şart!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Luyındama'nın satışına izin veren , DR Kongolu stoperiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Luyındama'nın satışına izin veren , DR Kongolu stoperiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Everton'la devam eden görüşmelerin bir yerde sıkıştığı İngiliz ekibinin özellikle her milli maç için ülkesine gittiğinde sakatlanan Luyindama'dan milli takımı bırakmasını transfer için şart koştuğu öğrenildi. 'de oynama hayali bulunan Luyindama'nın istemeyerek de olsa bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi.
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