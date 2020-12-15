15 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Diagne okulunu yeniledi

Diagne okulunu yeniledi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Mbaye Diagne, Senegal'in Dakar kentinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.

Mbaye Diagne, Senegal'in Dakar kentinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi. Yenileme işlemleri bittikten sonra içlerinde çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne'nin resmini çizerek kendisine teşekkürlerini iletti. Okulda yuvasında 22, ilk ve ortaokulunda 253, lisesinde 500 olmak üzere toplam 775 öğrenci bulunuyor.
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