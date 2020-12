Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Perulu asker

Yaz transfer döneminde Velez Sarsfield’i ikna edemeyen Galatasaray, 24 yaşındaki savunmacı Luis Abram'dan vazgeçmedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Abram için yeni bir teklif yapılacak.

Seçim ihtimalinin ortadan kalkması ve Galatasaray'ın ligde yeniden iddialı hale gelmesinin ardından ara transfer çalışmaları da hızlandı.



Ocak ayında birçok takım tarafından takip edilen Marcao veya Luyindama'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Cimbom yeniden Luis Abram'ı gündemine aldı.



Fatih Terim'in talebi doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı kırmızılı kulüp, daha önce anlaşmak için yoğun mesai harcamış ancak Velez Sarsfield'in yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi ertelemişti.



REKABET YAŞANACAK

Şimdi defterler yeniden açılırken Velez Sarsfield ile devre arasında bir görüşme yapılacak ve uygun bir bonservis bedeli ile transfer edilmeye çalışılacak. İspanyol basını da Galatasaray iddialarına yer verirken Real Betis'in de 24 yaşındaki stoperi almak istediği ifade edildi.



Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Luis Abram, FIFA kuralları gereğince ocak ayında istediği kulüple görüşebilecek. Bu nedenle iki takım arasında ciddi bir rekabet yaşanacağı belirtildi.



SOL BEK DE OYNUYOR

Peru ve İtalyan pasaportu bulunan ve Marcao gibi sol ayaklı olan Luis Abram, bugüne kadar 182 karşılaşmada forma giydi, 7 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı. Aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor.



BU KEZ SATMAK İSTİYOR

Yaz transfer sezonunda Abram için 8 milyon euro isteyen Velez'in, alınan ayrılık kararıyla beraber 5 milyon euroluk bonservis rakamına oyuncusundan vazgeçmeye hazır olduğu belirtiliyor.



LUIS ABRAM KİMDİR?

27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine Club Sporting Cristal II takımında başladı. 2017-18 sezonunda 500 bin euro bedelle Velez'e transfer oldu.



Peru Milli Takımı formasını 20 kez giydi, 1 gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon 9 maçta forma giydi ve 789 dakika sahada kaldı.

DİĞER