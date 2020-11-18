Fortuna Düsseldorf Galatasaray'ın Kenan Karaman teklifini reddetti
Süper Lig'in devlerinin radarına giren Kenan Karaman transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun kulübü Fortuna Düsseldorf'tan flaş bir açıklama geldi. Alman ekibinin yöneticileri Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiklerini ifade ettiler.
İsmi son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Kenan Karaman hakkında kulübü Fortuna Düsseldorf'tan flaş bir transfer itirafı geldi.
Alman kulübünün yöneticileri, milli futbolcu için geçmişte G.Saray'dan teklif aldıklarını ancak kabul etmediklerini açıkladı.
26 yaşındaki golcü hakkında çıkan iddialara yanıt veren Fortuna Düsseldorf yönetim kurulu üyeleri Uwe Klein ve Klaus Allofs, flaş ifadeler kullandı.
"G.SARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK"
Klaus Allofs Galatasaray'la ilgili soruya, "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ancak kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi." diye konuştu.
"ŞU AN TEKLİF YOK"
Uwe Klein ise, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan için, "Şu an Kenan için bize gelen herhangi bir teklif yok." dedi.
Sözleşmesinde "5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Kenan sezon başında beklediği teklifi alamayınca Düsseldorf'ta kalmıştı. Fortuna Düsseldorf takımı, Bundesliga 2'de mücadele ediyor.
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