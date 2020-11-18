18 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fortuna Düsseldorf Galatasaray'ın Kenan Karaman teklifini reddetti

Kulübü resmen açıkladı! G.Saray'dan teklif geldi mi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

'in devlerinin radarına giren transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun kulübü 'tan flaş bir açıklama geldi. Alman ekibinin yöneticileri 'dan gelen teklifi reddettiklerini ifade ettiler.

İsmi son dönemde Fenerbahçe ve 'la anılan hakkında kulübü 'tan flaş bir transfer itirafı geldi.

Alman kulübünün yöneticileri, milli futbolcu için geçmişte G.Saray'dan teklif aldıklarını ancak kabul etmediklerini açıkladı.

26 yaşındaki golcü hakkında çıkan iddialara yanıt veren Fortuna Düsseldorf yönetim kurulu üyeleri Uwe Klein ve Klaus Allofs, flaş ifadeler kullandı.

"G.SARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK"

Klaus Allofs Galatasaray'la ilgili soruya, "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ancak kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi." diye konuştu.

"ŞU AN TEKLİF YOK"

Uwe Klein ise, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan için, "Şu an Kenan için bize gelen herhangi bir teklif yok." dedi.

Sözleşmesinde "5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Kenan sezon başında beklediği teklifi alamayınca Düsseldorf'ta kalmıştı. Fortuna Düsseldorf takımı, Bundesliga 2'de mücadele ediyor.

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