07 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Kenan Karaman’a baskı

Karaman’a baskı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

hücum hattındaki çeşitliliği artırmak için buraya Kenan Karaman'ı istiyor.

hücum hattındaki çeşitliliği artırmak için buraya Kenan Karaman'ı istiyor. Milli futbolcu için görüşmeleri Abdurrahim Albayrak yürütüyor. Fortuna Düsseldorf ile kontratında son senesine giren 26'lık oyuncuyla F.Bahçe ve da ilgileniyor. Fatih Terim, Kenan'ı mutlaka takımında görmek istiyor.

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