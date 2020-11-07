Kenan Karaman’a baskı

Fatih Terim hücum hattındaki çeşitliliği artırmak için buraya Kenan Karaman'ı istiyor.

Fatih Terim hücum hattındaki çeşitliliği artırmak için buraya Kenan Karaman'ı istiyor. Milli futbolcu için görüşmeleri Abdurrahim Albayrak yürütüyor. Fortuna Düsseldorf ile kontratında son senesine giren 26'lık oyuncuyla F.Bahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor. Fatih Terim, Kenan'ı mutlaka takımında görmek istiyor.

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