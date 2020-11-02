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GALATASARAY

Galatasaray'da savunma geçer not aldı!

Cimbom'da savunma geçer not aldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan ve evinde Başkent ekibini 'in golüyle 1-0 mağlup eden 'da, savunma geçer not aldı. Cimbom, son 13 yılın en iyi savunma istatistiğini yakaladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta futbolu keyif vermeyen , savunmada ise sınıfı geçti. Rakibine bireysel iki hata dışında pozisyon vermeyen sarı-kırmızılı takımda kaleci Okan Kocuk, Galatasaray kariyerinde ilk defa bir maçı gol yemeden tamamladı.

Sabah'ta yer alan habere göre 2007-2008 sezonunda 7 haftada 3 gol yiyen Aslan, geçen 13 yıldaki en iyi istatistiğini yakaladı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından başkent ekibine karşı da kalesini kapatan Cimbom, 7 maçta sadece 5 gole engel olamadı.

Galatasaray 2011-12 ve 2016-17 sezonlarında da kalesinde ilk 7 haftada 5 gol görmüştü.

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