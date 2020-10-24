24 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim: Hakemler Falcao hiç kırmızı kart görmedi bunu biz atalım dediler

Terim'den hakeme 'Falcao' tepkisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

Son dakika haberi: Galatasaray , Erzurumspor mücadelesinin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Terim "Falcao hiç görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı.

Galatasaray , Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemleri eleştirdi. Deneyimli teknik adam, Falcao'nun kırmızı kartı için, "Falcao hiç görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı.

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