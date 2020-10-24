Fatih Terim: Hakemler Falcao hiç kırmızı kart görmedi bunu biz atalım dediler

Son dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor mücadelesinin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Terim "Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemleri eleştirdi. Deneyimli teknik adam, Falcao'nun kırmızı kartı için, "Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı.

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