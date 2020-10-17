17 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı sürprizi! Takımla çalışmalara başladı...

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sürprizi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

Milli ara öncesi sakatlanan 'ın genç yıldızı 'dan sarı kırmızılı camiayı sevindiren haber geldi. Genç futbolcu takımla çalışmalara başladı.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

" Futbol Takımı, 2020-2021 Süper Lig Sezonu beşinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri le başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla beraber yer aldı.

Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui, bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, Alanyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam yaptıktan sonra Pazartesi günü gerçekleşecek müsabaka için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."

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