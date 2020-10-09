Galatasaray'ın yıldızı Diagne'den Cuma namazı paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız forveti Mbaye Diagne sosyal medyadaki paylaşımlarını sürdürüyor. Mbaye Diagne son olarak Instagram hesabından cuma namazı paylaşımında bulundu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne'den Cuma namazı paylaşımı geldi. Namaz kılarken fotoğrafını koyan Diagne, paylaşımda "Cumanız mübarek olsun" anlamına gelen bir açıklama da ekledi.

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