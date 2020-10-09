09 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın yıldızı Diagne'den Cuma namazı paylaşımı!

Diagne'den Cuma namazı paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

'ın yıldız forveti sosyal medyadaki paylaşımlarını sürdürüyor. Mbaye Diagne son olarak Instagram hesabından cuma namazı paylaşımında bulundu.

'ın yıldız futbolcusu 'den Cuma namazı paylaşımı geldi. Namaz kılarken fotoğrafını koyan Diagne, paylaşımda "Cumanız mübarek olsun" anlamına gelen bir açıklama da ekledi.

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