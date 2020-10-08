Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay...
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay arasında gergin anlar yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Toplantıda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.
Günay, voleybol sponsorluğunun imza töreninde yaptığı basın açıklamasında futbol takımıyla ilgili soruları da yanıtlarken, oyuncu satışıyla ilgili "Satamadık çünkü talep yok. Dünyanın hiçbir yerinden talep gelmedi." demişti.
Abdurrahim Albayrak ise Yusuf Günay'ın açıklamalarından önce oyuncuları için dünyanın birçok yerinden teklif aldıklarını söylemişti.
"BENİ NEDEN ZOR DURUMDA BIRAKIYORSUN?"
Skorer'de yer alan habere göre, Günay'ın açıklamalarından rahatsız olan Abdurrahim Albayrak, toplantıda Yusuf Günay'a "Beni neden zor durumda bırakıyorsun? Bu açıklaman futbolcularımızı da değersizleştiriyor." dedi.
"YALAN MI SÖYLEDİM?"
Günay'ın da Albayrak'a yanıt vererek "Yalan mı söyledim? Talep olmadığı için kimseyi satamadık." ifadelerini kullandığı ve bu tartışma sonrası salonda buz gibi bir hava estiği öğrenildi.
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