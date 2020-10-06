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GALATASARAY

Galatasaray yönetimi çıldırdı!

Yönetim çıldırdı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Kasımpaşa maçında protokolde bulunan yönetim başta olmak üzere takımı adeta topa tuttu.

Kasımpaşa maçında protokolde bulunan yönetim başta olmak üzere takımı adeta topa tuttu. Falcao'ya değerlendiremediği pozisyon sonrasında Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan ''Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Bir işe yara!" çıkışı geldi. Yönetici Mahmut Recevik de ''Böyle mi vurulur o topa?'' diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti. 2. başkan Abdurrahim Albayrak ise iki kez üst üste geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık!" diye bağırdı.
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