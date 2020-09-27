Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı!

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Seyircisiz oynanan derbide, stat dışından sahaya meşale atıldı. Oyunu bir süre durduran hakem Ali Palabıyık, meşalenin saha dışına çıkarılmasıyla birlikte oyunu devam ettirdi.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbi maçında karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Müsabakanın henüz başında stadyum dışından sahaya meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık yabancı maddenin oyun alanının dışına çıkarılmasının ardından maçı devam ettirdi.

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