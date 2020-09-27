27 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı!

Seyircisiz derbide sahaya meşale atıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

Son dakika haberine göre; 'in 3. haftasında sahasında 'yi ağırladı. Seyircisiz oynanan derbide, stat dışından sahaya meşale atıldı. Oyunu bir süre durduran hakem , meşalenin saha dışına çıkarılmasıyla birlikte oyunu devam ettirdi.

'in 3. haftasında ile dev derbi maçında karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Müsabakanın henüz başında stadyum dışından sahaya meşale atıldı. Hakem yabancı maddenin oyun alanının dışına çıkarılmasının ardından maçı devam ettirdi.

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