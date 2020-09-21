Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Cartagena, Seri, Idrissa Doumbia...

2020-2021 sezonuna fırtına gibi başlayan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye arayan Galatasaray'da orta saha transferi kollar sıvandı. Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında Cartagena, Jean Michael Seri, Idrissa Doumbia gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

FERNANDINHO

İngiliz basınında Galatasaray ile görüştüğü iddia edilen Brezilyalı yıldız Fernandinho, bu sezon Manchester City'de kalacağını açıkladı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu önümüzdeki sezon ülkesi Brezilya'ya dönmek için planları olduğunu da sözlerine ekledi.

KHEDIRA

Galatasaray'ın Juventus'tan aynılma kararı alan 33 yaşındaki Alman yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öne sürülüyor. Khedira'nın İtalyan devinden bonservisini alacağı ve kısa süre içinde serbest kalacağı belirtiliyor.

WILDER CARTAGENA

Orta sahaya takviye yapmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme birçok isim geldi. Galatasaray son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu Wilder Cartagena'yı gündemine aldı.

IDRISSA DOUMBIA

Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden İdrissa Doumbia, "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar'' ifadesini kullandı.

MARIO GÖTZE

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mario Götze'nin Bayer Leverkusen'e gideceği iddia edilmişti. Ancak Alman ekibinin hocası Peter Bosz, "Şu anda başka pozisyonlara oyuncu bakıyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı. Belhanda giderse bonservisi elinde olan Götze'nin İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor.

JOHANSEN

Galatasaray, Fulham forması giyen Johansen ile ilgileniyor. Fulham, bu mevkide birçok oyuncusu bulunduğu için 29 yaşındaki Norveçli'yi bırakacak. Cimbom, 2022'ye kadar kontratı bulunan Johansen'i 1 yıllığına kiralayacak. Kontratta satın alma opsiyonu da bulunacak. Milli takımdan arkadaşları Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'den de bilgi alan Johansen'in, sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

JEAN MICHAEL SERI

Seri hafta içinde, teknik direktör Scott Parker'la da bir görüşme yapacak. Takımda kalıp gitmesi netleşecek. Ancak Parker'ın 29 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği, hatta bunu Fulham yönetimi ile de paylaştığı ifade edildi. Bu bilgiyi alan sarı-kırmızılı yönetim, İngilizlerle temas kurma kararı aldı. Galatasaray geçtiğimiz sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Seri'yi yeniden takıma katmak istiyor.

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