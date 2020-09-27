27 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Feghouli'nin attığı gol iptal edildi! İşte o pozisyon

Feghouli'nin attığı gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

Son dakika haberi... 'in 3. haftasında 'yi ağırlayan , maçın 36. dakikasında yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli'nin ayağından bir gol buldu. Fakat Cezayirli oyuncunun bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o anlar...

'in 3. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.

Ezeli rakipler ile , Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken, tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Müsabakanın 36. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Feghouli, 'nın savunmanın arkasına attığı topta Fenerbahçe ağlarını sarstı. Ancak deneyimli hakem Halil Umut Meler, yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağına uyarak golü iptal etti.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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