27 Eylül 2020, Pazar
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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Feghouli'nin attığı gol iptal edildi! İşte o pozisyon
Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, maçın 36. dakikasında yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli'nin ayağından bir gol buldu. Fakat Cezayirli oyuncunun bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o anlar...
Süper Lig'in 3. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken, tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Müsabakanın 36. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Feghouli, Belhanda'nın savunmanın arkasına attığı topta Fenerbahçe ağlarını sarstı. Ancak deneyimli hakem Halil Umut Meler, yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağına uyarak golü iptal etti.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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