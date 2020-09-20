20 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Arda Turan Taylan Antalyalı'ya Xavi benzetmesi yaptı

Arda'dan Taylan'a Xavi benzetmesi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında deplasmanda 'i 2-0 mağlup eden 'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan 'ya bir övgü de takım kaptanı 'dan geldi. Turan, Taylan'la olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takım arkadaşına destek verdi. İşte o paylaşım...

'ın deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada oynadığı futbolla taraftarların büyük övgüsünü alan 'ya bir övgü'de takım kaptanı 'dan geldi. Bu sezon sahaya çıktığı 2 lig 1 Avrupa mücadelesinde de takımının iyilerinden olan Taylan performansıyla büyük beğeni topladı.

İşte o paylaşım:
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