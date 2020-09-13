Abdurrahim Albayrak'tan flaş transfer itirafı! "Kulübü satmak istemedi"
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu için açıklamalarda bulundu. Albayrak "Kendisi bize gelmek istediğini belirtti ama kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" ifadelerini kullandı.
Galatasaray efsanesi Taçsız Kral Metin Oktay, vefatının 29. yılında saygı ve rahmetle anıldı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, anma töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Albayrak, "Herkesin örnek aldığı, Türkiye'deki Metin ismini bütün gençlere aşılayan rahmetli Metin Oktay'ı rahmetle anıyoruz" dedi.
"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Transferde yüksek maliyetten kaçındıklarını dile getiren 66 yaşındaki yönetici, "Biz artık böyle her şeyi çok ince eleyip kulübü maliyete sokmadan düşük maliyetli transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergiledğimiz yol budur, bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulunun almış olduğu kararla berabere ne kadar verebilirizin dışına asla çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.
OKAY YOKUŞLU AÇIKLAMASI
Transfer gündemindeki Okay Yokuşlu ile anlaşıldığını ancak Celta Vigo'nun oyuncuyu bırakmadığını da vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri. Kendisi bize gelmek istediğini belirtti ama kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" şeklinde konuştu.
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