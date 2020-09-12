Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Terim, "Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi." ifadelerini kullandı.
"İlk maçlar hep zordur. Kazandığımız için mutluyum. 3 puanla başlamak önemli. Tüm maç oyunun hakimiydik. İlk yarı daha diriydik, ikinci yarıda da bir maçta kazanılabilecek pozisyondan çok daha fazlasını ürettik"
"YAPILABİLECEK EN İYİ ŞEYLERİ YAPTIK"
"Biz 600'un üstünde pas yapan bir takımız ama bugün 450'lerde kaldı. Direkt hücuma çıkan bir görüntü çizdik, bu da bizi mutlu etti. 30 küsür defa ceza sahasına girmişiz, çok pozisyon bulmuşuz... Yapılabilecek en iyi şeyleri yaptık, tebrikler oyunculara..."
"Bugünkü performansından dolayı herkesten memnunum. Belhanda da bugünün iyilerindendi. 5 Ekim'e kadar ne olur bilmiyorum ama ne olursa olsun her oyuncu bizim için kıymetli. Biz genel olarak gelirken oyuncuları karşılamıyoruz ama gönderirken iyi ayrılıyoruz."
"OKAY'I İSTEDİK"
"Keşke imkanımız olsa da ucu açık bir toplantı yapabilsek... Kimleri istediğimizi, kimleri istemediğimizi söyleyebilsek... Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi."
"Bu atmosferde, kulüplerin bu durumunda her şey kolay değil. Ancak her türlü fedakarlığı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Galatasaray'ız, olsa da olmasa da biz hep iddialı oluruz."
"Bir fırsat transferiyse tabii ki yaş önemli değil ama bunun dışındaki felsefemizin düşük yaşlı bir takım olacağından kimsenin şüphesi olmasın."
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