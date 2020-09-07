Celta Vigo’ya ‘G.Saray’ resti

Galatasaray'ın Jeison Murrilo'yla ilgilendiği iddialarının ortaya çıkmasından sonra Sampdoria'nın, Celta Vigo'yu tehdit ettiği iddia edildi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray'ın Jeison Murrilo'yla ilgilendiği iddialarının ortaya çıkmasından sonra Sampdoria'nın, Celta Vigo'yu tehdit ettiği iddia edildi. İtalyanların 10 milyon euro'ya satmak istediği Murillo için Celta'ya, "Bir daha kiralama yok. Galatasaray da devrede. Siz almazsanız. Onlara satacağız" resti çektiği bildirildi. Buna karşılık Kolombiyalı stoper, kısa süre önce menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle askıya alınmıştı.