09 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika: Abdussamed Karnuçu Tarsus İdman Yurdu'na kiralandı!

G.Saray'ın genç futbolcusu kiralandı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'da son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi uzatılan 'na kiralandı.

'ın gelecekte büyük umutlar beslediği futbolcularından , 'na kiralandı. Genç futbolcunun geçtiğimiz günlerde sözleşme süresi uzatılmıştı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda daha fazla süre alması istenen Abdussamed Karnuçu, Tarsus İdman Yurdu ile sözleşme imzaladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! Yeni takımıyla imzaladı G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! Yeni takımıyla imzaladı
İşte Galatasaray'daki son durum! İşte Galatasaray'daki son durum!
G.Saray'da 3 kişi Covid-19'a yakalandı! G.Saray'da 3 kişi Covid-19'a yakalandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör