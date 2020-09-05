Hakan Balta göreve başladı
Yeni sezonda görev dağılımının yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Necati Ateş, Albert Riera ve Selçuk İnan A takım ve Futbol Akademisi'nde mevki antrenörü olarak teknik ekibe katıldı.
Yeni sezonda görev dağılımının yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Necati Ateş, Albert Riera ve Selçuk İnan A takım ve Futbol Akademisi'nde mevki antrenörü olarak teknik ekibe katıldı. Futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta ise idari direktör yardımcısı olarak göreve geldi. Levent Şahin ile Ümit Davala ise yine teknik kadroda.
TAKIM İKİ GÜN İZİNLİ
Günü tek idmanla geçiren takıma hafta sonu izin verildi. Sarı-kırmızılılar pazartesi günü toplanacak. İptal edilen K.Paşa maçından sonra başka hazırlık karşılaşması planlanmadı. 12 Eylül'de G.Antep
VOLEYBOLDA İKİ VAKA
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında bir oyuncu ve teknik ekipten bir kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Oyuncu ve teknik ekip personelinin izolasyona alındığı ve gözetim altında bulunduğu belirtildi. Efeler Ligi 13 Eylül'de başlıyor.
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