05 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Hakan Balta göreve başladı

Hakan Balta göreve başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni sezonda görev dağılımının yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Necati Ateş, ve Selçuk İnan A takım ve Akademisi'nde mevki antrenörü olarak teknik ekibe katıldı.

Yeni sezonda görev dağılımının yapıldığı duyuruldu. Buna göre; Necati Ateş, ve Selçuk İnan A takım ve Akademisi'nde mevki antrenörü olarak teknik ekibe katıldı. Futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta ise idari direktör yardımcısı olarak göreve geldi. Levent Şahin ile ise yine teknik kadroda.

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