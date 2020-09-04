04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni teknik heyet resmen açıklandı

G.Saray'da yeni teknik heyet resmen açıklandı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'da teknik heyete yeni isimler katılmasının ardından teknik heyette yer alan isimler ve görevleri hakkında açıklama yapıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

9 A Takımı teknik ve idari ekibimiz hakkında

Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.

1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,

- İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan , A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uç sezon Galatasaray forması giyen , A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan , A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan , yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe,

dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır.

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