01 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Taylan’ı hazırlıyor

Taylan’ı hazırlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Savunmada, kanatlarda ve santrfor bölgesinde eksiği bulunmayan, kaleye de Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da tek eksik bölge olarak merkez orta saha görülüyor.

Savunmada, kanatlarda ve santrfor bölgesinde eksiği bulunmayan, kaleye de Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da tek eksik bölge olarak merkez orta saha görülüyor. Transfer bekleyen eldeki kadro dahilinde Donk ve Ömer Bayram dışında son süreçte Taylan Antalyalı'yı o bölgeye hazırlıyor. Taylan da bu sezon kendisini göstermek için yoğun çaba harcıyor.
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