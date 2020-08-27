27 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da transfer kabusu sürüyor! Lemina da elden kaçıyor...

Transfer kabusu sürüyor! Yıldız isim elden kaçıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

'a transferinde büyük şok. İkinci Başkanı , Lemina ile ilgili, “Southampton bonservisiyle satmak istiyor. İstenilen 8-9 milyon Euro’yu vermemiz mümkün değil” diyerek bu transferin zora girdiğini itiraf etti.

'a transferinde büyük şok. İkinci Başkanı , Lemina ile ilgili, "Southampton bonservisiyle satmak istiyor. İstenilen 8-9 milyon Euro'yu vermemiz mümkün değil" diyerek bu transferin zora girdiğini itiraf etti.

TRANSFERDE YİNE HÜSRAN

Bu yaz döneminde transferde büyük hüsran yaşayan G.Saray'da Lemina'nın da transferinin rafa kalkması taraftarda büyük bir üzüntü yarattı. Aslan bir futbolcuyu daha elden kaçırdı.

FRANSIZLAR'DAN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Lemina için dün France Football'dan flaş bir iddia geldi. İngiliz ekibi Fulham'ın Lemina'yı bonservisiyle kadrosuna katacağı iddia edildi.

YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA

Mali sıkıntılar sebebiyle transferde büyük sıkıntı yaşayan G.Saray yönetimi, bir an önce gerekli takviyeleri yapmak için çabalıyor. Bunun için de kaynak aranıyor.

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