Galatasaray'da transfer kabusu sürüyor! Lemina da elden kaçıyor...

Cimbom'a Mario Lemina transferinde büyük şok. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Lemina ile ilgili, “Southampton bonservisiyle satmak istiyor. İstenilen 8-9 milyon Euro’yu vermemiz mümkün değil” diyerek bu transferin zora girdiğini itiraf etti.

Cimbom'a Mario Lemina transferinde büyük şok. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Lemina ile ilgili, "Southampton bonservisiyle satmak istiyor. İstenilen 8-9 milyon Euro'yu vermemiz mümkün değil" diyerek bu transferin zora girdiğini itiraf etti.

TRANSFERDE YİNE HÜSRAN



Bu yaz döneminde transferde büyük hüsran yaşayan G.Saray'da Lemina'nın da transferinin rafa kalkması taraftarda büyük bir üzüntü yarattı. Aslan bir futbolcuyu daha elden kaçırdı.

FRANSIZLAR'DAN FLAŞ İDDİA



Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Lemina için dün France Football'dan flaş bir iddia geldi. İngiliz ekibi Fulham'ın Lemina'yı bonservisiyle kadrosuna katacağı iddia edildi.

YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA



Mali sıkıntılar sebebiyle transferde büyük sıkıntı yaşayan G.Saray yönetimi, bir an önce gerekli takviyeleri yapmak için çabalıyor. Bunun için de kaynak aranıyor.

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