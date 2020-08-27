Galatasaray - Gaziantep FK hazırlık maçı iptal edildi!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı takım Gaziantep FK ile oynanacak olan mücadelenin iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.

Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

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