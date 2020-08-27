27 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray - Gaziantep FK hazırlık maçı iptal edildi!

G.Saray'ın hazırlık maçı iptal edildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'dan son dakika açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı takım Gaziantep FK ile oynanacak olan mücadelenin iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.

, değişen program sonrası hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor ()

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

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