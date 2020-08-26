Southampton Mario Lemina için 9 milyon Euro istedi!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'yı sarı-kırmızılı ekip tekrardan kiralamak istemiş fakat kulübü Southampton buna yanaşmamıştı. İngiliz temsilcisi Gabonlu futbolcunun değerini belirledi.

Galatasaray'ın yeniden kiralamak için uğraştığı Mario Lemina'nın dönüşü zor görünüyor. Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Lemina'nın kadrosunda görmek isteyeceği türde bir oyuncu olduğunu söyledi. Ancak Southampton'un kiralamaya yanaşmamasının bu transferi kendileri için imkansız kıldığını belirtti. Gazete, Southampton'ın Lemina için 9 milyon euro istediğini yazdı. Herhangi bir pazarlık kabul etmediğini de iddia etti.

DİĞER