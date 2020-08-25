25 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Ismaila Coulibaly'i kiralayacak!

Cimbom'dan Coulibaly hamlesi! Kiralanıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör , orta saha transferine büyük önem veriyor. Orta alanı genç ve enerjik bir isimle doldurmayı planlayan Cimbom, bu kapsamda 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly'i kiralayacak. İşte detaylar...

'in ismini verdiği Ismaila Coulibaly kendisini bulutların üzerinde hissediyor. 19 yaşındaki ön libero, "Galatasaray haberlerini duyunca inanamadım. Benim için gurur verici" derken bu konuda Norveç'ten ilginç bir haber geldi. VG'nin iddiasına göre, Galatasaray, Coulibaly'nin bonservisini alıp Sarpsborg'a bir ya da iki sezon oynaması için kiralayacak.

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