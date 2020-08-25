Galatasaray Ismaila Coulibaly'i kiralayacak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, orta saha transferine büyük önem veriyor. Orta alanı genç ve enerjik bir isimle doldurmayı planlayan Cimbom, bu kapsamda 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly'i kiralayacak. İşte detaylar...

Fatih Terim'in ismini verdiği Ismaila Coulibaly kendisini bulutların üzerinde hissediyor. 19 yaşındaki ön libero, "Galatasaray haberlerini duyunca inanamadım. Benim için gurur verici" derken bu konuda Norveç'ten ilginç bir haber geldi. VG'nin iddiasına göre, Galatasaray, Coulibaly'nin bonservisini alıp Sarpsborg'a bir ya da iki sezon oynaması için kiralayacak.

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