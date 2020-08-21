Galatasaray'ın hazırlık maçı programı açıklandı
2020/2021 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesi oynayacağı 5 hazırlık maçının programını açıkladı.
Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı maçların programı şöyle:
24 Ağustos Pazartesi:
11.00 Galatasaray-Eyüpspor (Florya)
28 Ağustos Cuma:
17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya)
31 Ağustos Pazartesi:
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Kaynak: AA
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