21 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı açıklandı

G.Saray'ın hazırlık maçı programı açıklandı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

2020/2021 sezonu için çalışmalarını sürdüren , öncesi oynayacağı 5 hazırlık maçının programını açıkladı.

Açıklamada, ilk 3 maçın 'nde yapılacağı belirtildi. 'ın Pazartesi günü Eyüpspor, Cuma günü İstanbulspor ve Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise ile Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.

Galatasaray'ın hazırlıkları kapsamında yapacağı maçların programı şöyle:

24 Ağustos Pazartesi:

11.00 Galatasaray-Eyüpspor (Florya)

28 Ağustos Cuma:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

İşte Galatasaray'daki son durum! haberin devamı



Kaynak: AA
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