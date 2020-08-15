Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes için flaş sözler! "Kariyerini bitirdi"

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes için flaş bir eleştiri geldi. İspanyol gazeteci Josep Pedrerol, Falcao'nun Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla ilgili menajeri topa tuttu.

Galatasaray'a geride bıraktığımız sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'e şok bir eleştiri geldi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şöyle:

İspanya'da yayın yapan El Chiringuito adlı programın direktörü Josep Pedrerol, Falcao'nun Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla kariyerinin bittiğini iddia etti ve şunları dile getirdi:

Menajerler oyuncuların transfer olmasını ister çünkü komisyon alırlar. Falcao'nun Monaco'ya transfer olduğu dönemi hatırlıyorum. Mendes, oyuncunun başını döndürdü ve kariyerini bitirdi. Felaketti.

Pedrerol, Mendes'in şu an Cristiano Ronaldo'nun da benzer bir transferi için çabaladığını ancak Portekizli yıldızın oynamak istediği takımı kendisinin seçebilecek karakterde olduğunu vurguladı.

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