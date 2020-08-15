15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes için flaş sözler! "Kariyerini bitirdi"

Flaş sözler! Kariyerini bitirdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız 'nun menajeri için flaş bir eleştiri geldi. İspanyol gazeteci Josep Pedrerol, Falcao'nun Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla ilgili menajeri topa tuttu.

Galatasaray'a geride bıraktığımız sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen 'nun menajeri 'e şok bir eleştiri geldi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şöyle:

'da yayın yapan El Chiringuito adlı programın direktörü Josep Pedrerol, Falcao'nun Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla kariyerinin bittiğini iddia etti ve şunları dile getirdi:

Menajerler oyuncuların transfer olmasını ister çünkü komisyon alırlar. Falcao'nun Monaco'ya transfer olduğu dönemi hatırlıyorum. Mendes, oyuncunun başını döndürdü ve kariyerini bitirdi. Felaketti.

Pedrerol, Mendes'in şu an 'nun da benzer bir transferi için çabaladığını ancak Portekizli yıldızın oynamak istediği takımı kendisinin seçebilecek karakterde olduğunu vurguladı.

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