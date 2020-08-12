Emre Kılınç resmen Galatasaray'da

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, son olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada;

"Profesyonel Futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.









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