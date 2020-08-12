12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Kılınç resmen Galatasaray'da

G.Saray 3. transferini duyurdu! 4 yıllık sözleşme
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan , Demir Grup ile sözleşmesi sona eren 'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

, son olarak Demir Grup forması giyen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada;

"Profesyonel Futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.



Galatasaray Emre Kılınç transferini böyle duyurdu

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