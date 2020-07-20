20 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Yunus Akgün'e İtalyan kancası! Talipleri artıyor

G.Saraylı yıldıza İtalyan kancası! Talipleri artıyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

'ın genç yıldızı 'ün talipleri her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz sezon Anderlecht'in talip olduğu genç isme İtalya'dan da 4 kulüp devreye girdi.

'ın genç yıldızı için başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok kulüp talip oldu.

Altyapıdan yetişen ve camianın büyük umutlar beslediği Yunus Akgün sezon başında Avrupa ekiplerinin gündemine gelmişti. İtalya'dan; Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari, Belçika'dan da Anderlecht'in, 20 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgisi sürüyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin, Yunus'u yakından takip ettiği ve sezon sonunda yeniden Cim Bom'un kapısını çalabileceği kaydedildi. Genç yıldız, Göztepe maçında attığı golle Galatasaray'ın ligde ağları havalandıran en genç oyuncusu olmuştu. (Fanatik)

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