Galatasaray'da Yunus Akgün'e İtalyan kancası! Talipleri artıyor
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün talipleri her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz sezon Anderlecht'in talip olduğu genç isme İtalya'dan da 4 kulüp devreye girdi.
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok kulüp talip oldu.
Altyapıdan yetişen ve camianın büyük umutlar beslediği Yunus Akgün sezon başında Avrupa ekiplerinin gündemine gelmişti. İtalya'dan; Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari, Belçika'dan da Anderlecht'in, 20 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgisi sürüyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin, Yunus'u yakından takip ettiği ve sezon sonunda yeniden Cim Bom'un kapısını çalabileceği kaydedildi. Genç yıldız, Göztepe maçında attığı golle Galatasaray'ın ligde ağları havalandıran en genç oyuncusu olmuştu. (Fanatik)
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