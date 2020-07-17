17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Aouchiche atağı

Aouchiche atağı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

PSG altyapısından çıkan ve 15 Temmuz’da 18 yaşına basan Adil Aouchiche, sözleşmesini feshetti.

PSG altyapısından çıkan ve 15 Temmuz'da 18 yaşına basan Adil Aouchiche, sözleşmesini feshetti. Fransız ekibinde şans bulacağına inanmayan Cezayir asıllı futbolcuya Galatasaray ve St. Etienne de talip oldu. Genç orta saha bu sezon 13 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.
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