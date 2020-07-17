Aouchiche atağı

PSG altyapısından çıkan ve 15 Temmuz’da 18 yaşına basan Adil Aouchiche, sözleşmesini feshetti.

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PSG altyapısından çıkan ve 15 Temmuz'da 18 yaşına basan Adil Aouchiche, sözleşmesini feshetti. Fransız ekibinde şans bulacağına inanmayan Cezayir asıllı futbolcuya Galatasaray ve St. Etienne de talip oldu. Genç orta saha bu sezon 13 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.