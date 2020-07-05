06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e sert eleştiri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili "Bir takım bu kadar sarı bu kadar sarı alıp, bu kadar sakat veriyorsa teknik direktör kendini sorgulamalı. Bu disiplinsizlik ve antrenman noksanlığıdır." ifadelerini kullandı.
05.07.2020
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