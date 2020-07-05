06 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim: Trabzonspor başarılı işler yaptı

Terim'den büyük övgü! Trabzonspor...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak 'da, teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor bu sezon çok başarılı işler yaptı, kolay bir maç olmayacak. Trabzon'daki maç da kolay olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , Trabzonspor maçından önce hem maçı değerlendirdi hem de Henry Onyekuru'nun vedası hakkında konuştu.

Son 2 sezonda 4 kupa kazanan takımına güvendiğinin altını çizen Fatih Terim, "Trabzonspor bu sezon çok başarılı işler yaptı, kolay bir maç olmayacak; Trabzon'daki maç da kolay olmamıştı. Kritik bir maç ancak bizim ne yapacağımız önemli. Sakatlıklarımız, cezalarımız bizim gerçeğimiz; Başakşehir maçınma oranla da bir eksiğiz. Onyekuru gitti ve bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Son iki sezonu 4 kupayla tamamlayan kendilerine sonsuz inanan bir takımım var. Kendilerine inanıyorum, güveniyorum ve kalan haftalarda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Henry Onyekuru'nun vedası hakkında da konuşan Terim, "Onyekuru'nun gidişi sürpriz oldu, futbol dinamik bir oyun ve saatler içerisinde her şey değişebiliyor. Onyekuru'nun gidişi de öyle... Galatasaray olarak ayrılıkların da en güzel şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Onyekuru bizim evladımız gibidir ve Galatasaray'a yakışır şekilde kendisini uğurladık. Onyekuru gitmeseydi iyiydi ancak gittikten sonra da konuşmanın bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

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