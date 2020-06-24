24 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Terim’i çıldırtan operasyon! Fatura o isme kesildi...

Terim’i çıldırtan operasyon! Fatura o isme kesildi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

, Yandaş’a taahhüt edilen 4 milyonluk imza parasını yatırmadı. Yıldız oyuncu da kendisine daha iyi teklif sunan ile anlaştı. Muriç'ten sonra Mert Hakan'ın da Fener'e imza atmasına kızan faturayı İdari Menajer Şükrü Hanedar'a kesti.

Vedat Muriç'ten sonra Yandaş'ın da 'ye kaptırılması İmparator'u öfkelendirdi. Sarı- Kırmızılılar, Mert Hakan ile aylar öncesinden anlaştı. Hatta Galatasaraylı olduğu bilinen futbolcu ile ön protokol yapıldı. Protokole göre oyuncuya yıllık 7 milyon liranın yanı sıra 4 milyon lira da imza parası ödenecekti. İmza parasının ödeme tarihi ise olarak belirlenmişti.

VERGİ KONUSUNDA KRİZ ÇIKTI

İlk pürüz 4 milyon liranın vergisi konusunda çıktı. Mert'in menajeri 1 milyon 400 bin liralık verginin de tarafından ödenmesini istedi. Abdürrahim Albayrak'ı arayan Mert Hakan'ın menajeri "Vergiyi biz ödersek imza parası 2 milyon 600 bine iner. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Ancak Galatasaray sessiz kaldı.



G.SARAY PARAYI YATIRMADI

Asıl kopma protokole göre paranın ödeme tarihi olan 15 Haziran'da yaşandı. G.Saray taahhüt ettiği parayı yatırmadı. Mert de rotayı Kadıköy'e kırdı. Terim "Bu transferi mutlaka bitirin" talimatı verdi. Hatta idari menajer Hanedar Terim'e "Merak etme hocam, Mert bizde. İyi Galatasaraylı başka yere gitmez" yanıtı verdi.



HANEDAR'IN BİLETİ KESİLDİ

Fenerbahçe'nin astronomik teklifi, Galatasaray'ın parayı yatırmaması ve vergi konusunu ciddiye almaması sonucu Mert geçen hafta 'de çok gizli bir şekilde Fenerbahçe'ye imza attı. Bu gelişme üzerine köpüren İmparator zaten gözden çıkardığı Şükrü Hanedar'ı maçında kulübeden kesti.

HANEDAR'IN DOSYASI KABARIK

Geçen sezon Brezilyalı golcü Alan'ın transferi için Abdürrahim Albayrak'la birlikte Dubai'ye uçan Şükrü Hanedar "Herşey tamam. Alan bizde" demesine rağmen suya düşmüştü. Albayrak havalimanında "Alan bizi istiyor iş bitti" derken transfer gerçekleşmemişti. Ozan Kabak'ın Schalke'ye gidişinde de Terim kendisini bilgilendirmeyen ve yönetimin isteğiyle hareket eden Şükrü Hanedar'ı bu kez affetmedi.

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