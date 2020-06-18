18 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Belaili bedelsiz gelecek

Belaili bedelsiz gelecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Tunus'un Tunusien Merique gazetesi, Galatasaray'ın Onyekuru'ya alternatif olarak listesine aldığı Youcef Belaili'nin sözleşmesinde ayrılmasını sağlayacak bir madde iddia etti. O maddeye göre 28 yaşındaki sol kanat, Avrupa'dan teklif alması durumunda ile sözleşmesini tek taraflı feshedebilecek.

Tunus'un Tunusien Merique gazetesi, Galatasaray'ın Onyekuru'ya alternatif olarak listesine aldığı Youcef Belaili'nin sözleşmesinde ayrılmasını sağlayacak bir madde iddia etti. O maddeye göre 28 yaşındaki sol kanat, Avrupa'dan teklif alması durumunda ile sözleşmesini tek taraflı feshedebilecek. Gazete, 28 yaşındaki Belaili'nin Suudi yöneticilerle görüşerek, "Barışçıl" bir yolla ayrılmak için hamle yaptığı, ayrıca Belaili'nin menajerini Galatasaray'la görüştüğünü açıkladığı da iddia edildi.
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