17 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine çifte aday!

Muslera'nın yerine çifte aday!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

'da ile oynanan maçta sağ bacağındaki iki kemiği kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak 'nın yerine kaleci arayışları başladı. Transferde önceliğini bu bölgeye çeviren sarı-kırmızılılar, ve Sinan Bolat'ı gündemine aldı.

Çaykur Rize maçında sağ bacağında tibia ile fibula kemikleri kırılan ve ameliyat olan 'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu nedenle yeni sezon öncesi transferde rotayı kaleye çevirdi. İdareciler, sezon sonu Başakşehir'den ayrılacak ile bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı listesine aldı. 31 yaşındaki Volkan, ilk kez döneminde A Milli Takım'a kazandırılmıştı. Hatta Terim, talebesinin düğününde nikah şahitliği de yapmıştı.


ASLAN'DA 1 YIL FORMA GİYDİ

Sinan Bolat ise salgın döneminde Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle Antwerp'ten ayrılmıştı. 31 yaşındaki kaleci, 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpte 1 yıl kiralık olarak forma giymişti. Yabancı kaleci takviyesi düşünmeyen sarıkırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in iki oyuncudan birini tercih etmesi bekleniyor. Cimbom'da bu sezon son 7 haftada kalede Okan Kocuk yer alacak. Kulübede ise 20 yaşındaki Berk Balaban bulunacak.

(Fotomaç)


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