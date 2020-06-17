Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine çifte aday!
Galatasaray'da Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sağ bacağındaki iki kemiği kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları başladı. Transferde önceliğini bu bölgeye çeviren sarı-kırmızılılar, Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ı gündemine aldı.
Çaykur Rize maçında sağ bacağında tibia ile fibula kemikleri kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu nedenle yeni sezon öncesi transferde rotayı kaleye çevirdi. İdareciler, sezon sonu Başakşehir'den ayrılacak Volkan Babacan ile bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı listesine aldı. 31 yaşındaki Volkan, ilk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım'a kazandırılmıştı. Hatta Terim, talebesinin düğününde nikah şahitliği de yapmıştı.
ASLAN'DA 1 YIL FORMA GİYDİ
Sinan Bolat ise salgın döneminde Belçika Ligi'nin tescil edilmesiyle Antwerp'ten ayrılmıştı. 31 yaşındaki kaleci, 2015 yılında sarı-kırmızılı kulüpte 1 yıl kiralık olarak forma giymişti. Yabancı kaleci takviyesi düşünmeyen sarıkırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in iki oyuncudan birini tercih etmesi bekleniyor. Cimbom'da bu sezon son 7 haftada kalede Okan Kocuk yer alacak. Kulübede ise 20 yaşındaki Berk Balaban bulunacak.
(Fotomaç)
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